فلسطين اليوم

اصطدم حوت غاضب طوله 20 قدماً، بقارب قبالة شاطئ نيوجيرسي، ما تسبب في إسقاط سيدة في البحر.

وقعت الحادثة، يوم السبت 2 أغسطس/آب، قبالة خليج بارنيغ في نيوجيرسي، عندما اقترب قارب بخاري صغير من حوت المنك الذي شوهد وهو يتخبط في المياه الضحلة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حوتًا منكًا يبلغ طوله 20 قدمًا يصطدم بقارب بخاري، ما تسبب بإلقاء امرأة في البحر، تم سحبها بسرعة إلى بر الأمان، ولم تصب بأذى.

وكانت زعنفة الحوت وظهره يبرزان من تحت الماء في علامة واضحة على محنته.

وقد تم توثيق الحادثة عبر الكاميرا من قبل كيم مانسيني، التي قالت إن الحوت بدا وكأنه في ورطة قبل وصول القارب.

وأشارت مانسيني إلى أن الحوت بدا وكأنه يكافح للوصول إلى مياه أكثر ضحالة.

وقال مركز إنقاذ الثدييات البحرية، وهو منظمة غير ربحية للإنقاذ والإطلاق، إنه تم العثور على الحوت ميتًا.

وقالت المنظمة في بيان إن مسؤوليها لم يتمكنوا من الوصول إلى مسافة 30 ياردة من الحوت بسبب ظروف المد والجزر، وبالتالي لم يتمكنوا من إجراء فحص أكثر عمقا للحيوان.