فلسطين اليوم

أعلنت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، عن إصابة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة "12" أن ضابطاً إسرائيلياً أُصيب بجروح متوسطة، جراء انفجار عبوة اليوم في جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوف جنوده وضباطه خسائر بشرية ومادية فادحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.