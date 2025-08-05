شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، منهم بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر من بينهم بجروح حرجة، بعد قصف للاحتلال استهدف عناصر تأمين مساعدات شمال القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف لطيران الاحتلال بالقرب من برج الأندلس شمال غرب مدينة غزة.

واستشهد مواطن بعد قصف استهدفه في منطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة مواقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 31 مواطناً بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 14 من طالبي المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,020 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 150,671 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.