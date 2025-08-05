أزمة قانونية بين برشلونة وشتيغن.. ما القصة؟

فلسطين اليوم

يعيش برشلونة أزمة قانونية جديدة بطلها هذه المرة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن بعد رفضه التعاون مع إدارة النادي في ملف حساس متعلق بتسجيل لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، رفض تير شتيغن التوقيع على وثيقة رسمية تخول النادي إرسال تقرير حالته الطبية بعد العملية الجراحية الأخيرة إلى اللجنة الطبية التابعة لرابطة الدوري الإسباني "الليغا".

ويعد هذا التقرير ضروريا ليستفيد برشلونة من بند "الإصابة الطويلة"، والذي يسمح باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب ضمن حسابات "اللعب المالي النظيف" لتسجيل بديل له — في هذه الحالة الحارس الشاب خوان جارسيا.

وقرار تير شتيغن، وإن كان يستند إلى حقه في حماية بياناته الطبية الشخصية، دفع إدارة برشلونة إلى تحويل الملف إلى الفريق القانوني بالنادي، تمهيدا لفتح إجراء تأديبي ضد اللاعب، معتبرة أن تصرفه يضر بمصلحة الفريق وزملائه، ويعرقل خطة تسجيل جارسيا.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هذه الحادثة تعد سابقة في تاريخ برشلونة، حيث لم يسبق أن رفض لاعب التعاون في مثل هذه الحالات.

وكان النادي تعامل سابقا مع حالات مشابهة — مثل أندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو — وتمكن من تسجيل لاعبين جدد بعد موافقة اللجنة الطبية في الليغا، بناء على تقارير إصاباتهم.

الأزمة تعمقت بعد أن أعلن تير شتيغن عبر حساباته الرسمية تقديره الشخصي لفترة الغياب بثلاثة أشهر فقط، في حين يرى الطاقم الطبي في برشلونة أن غيابه قد يستمر حتى خمسة أشهر.

هذا التناقض يعقد من إمكانية استخدام راتبه لتسجيل لاعبين جدد، ويطرح علامات استفهام حول نوايا الحارس.

إدارة برشلونة ترى أن تير شتيغن يتصرف بشكل فردي منذ بداية الأزمة، بدءا من اتخاذه قرار الخضوع للجراحة دون الرجوع إلى النادي، وصولا إلى إعلان تفاصيل إصابته وتوقيت عودته بشكل علني دون تنسيق داخلي.

في الوقت الذي يتمسك فيه تير شتيغن بحقه القانوني، تعتبر الإدارة أن لديه التزامات تعاقدية تحتم عليه التعاون مع النادي، خصوصا في القضايا التي تمس التوازن المالي والتنظيمي.

وفي حال ثبت أن تصرفه تسبب في ضرر مباشر، قد يواجه الحارس إجراءات عقابية أو قانونية داخلية.