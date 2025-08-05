الاحتلال يواصل خنق غزة وأطفالها بالتجويع وسط تفاقم الكارثة الإنسانية

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، 95 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة، أمس الاثنين، تعرّضت غالبيتها للنهب بفعل الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة الفوضى والتجويع"، بهدف ضرب تماسك المجتمع وتفكيك صموده.

وقال الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: "نذكر أن القطاع يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الصحية والغذائية والخدماتية، وسط انهيار شامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية".

وأدان، استمرار جريمة التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، ونحمّل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان.

ودعا، المجتمع الدولي والدولي العربية للتحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق الإغاثة الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.