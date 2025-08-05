وصول 87 شهيداً و644 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، عن وصول 87 شهيداً منهم "8 انتشال"، و644 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأوضحت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ارتفعت إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة: "كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,519 شهيدًا و38,630 إصابة".

وبيّنت وزارة الصحة، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 52 شهيدًا و352 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

وأشارت إلى ان مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة