الاحتلال يهدم منزلا ويجرف ارضا في أرطاس جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، منزلاً قيد الإنشاء وجرفت ارضا ودمرت جدارا، في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وأفاد عضو مجلس قروي أرطاس، سمير أبو صوي، أن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة "باكر" وجرافتان كبيرتان، اقتحمت منطقة "جبل أبو زيد" جنوب شرق القرية، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، ثم شرعت بهدم منزل مكوَّن من أساسات وأعمدة مساحته 100 متر مربع وغرفة واحدة، يعود للمواطن إسامة ملحم، وجدار اسمنتيا "سور" يحيط بأرض المواطن إيهاب ملحم، بحجة عدم الترخيص، كما جرفت أراضي في موقع الهدم.

وأشار أبو صوي إلى أن قوات الاحتلال كانت قد سلّمت في وقت سابق عددًا من الإخطارات بهدم ووقف البناء لمنازل في منطقة جبل أبو زيد.