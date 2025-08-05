صحة غزة: 8 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية

فلسطين اليوم

ارتفعت اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، معدلات الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيداً بينهم 94 طفلاً.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فقد سجلت 8 وفيات جديدة خلال 24 ساعة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل و7 بالغين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 188 شهيدا، بينهم 94 طفلا..

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/ آذار الماضي.