صندوق أممي: الأمهات والمواليد في غزة يتركون لمصير قاتل

فلسطين اليوم

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، أن الأمهات والمواليد في غزة يتركون لمصير قاتل.

وأوضح أن 4 من كل 10 حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد، فيما أن 1من كل 7 مواليد في غزة يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة

وشدد الصندوق، على أن الجوع وسوء التغذية والأمراض تسبب الوفيات في قطاع غزة.

وجدد تأكيده على أن الحاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ مستشفيات القطاع سجّلت خلال الساعات الماضية خمس وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً، وفق الوزارة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/ آذار الماضي.