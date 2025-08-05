الدقران : سوء التغذية يهدد سكان غزة وسط نقص المستلزمات الطبية

فلسطين اليوم

حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن سوء التغذية ينتشر "بشكل كبير جدًا"، وسط توقعات بارتفاع حاد في عدد الوفيات الناجمة عنه.

وأكد الدقران أن القطاع يشهد انهيارًا شبه كامل في البنية الصحية، حيث "نفتقر للماء والغذاء والدواء، والقطاع الصحي يقف على حافة الانهيار". وأضاف أن سياسة "التجويع المتعمد" التي ينتهجها الاحتلال تسهم مباشرةً في تفشي الأمراض وانتكاس الوضع الصحي العام، داعيًا إلى معالجة الأسباب الجذرية لتفشي الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المستشفيات تعاني من نقص "كبير وخطير" في وحدات الدم والمستلزمات الأساسية، وسط واقع مأساوي يفتقر فيه القطاع إلى "كافة مقومات الحياة"، ما ينذر بعواقب إنسانية وخيمة إذا لم يتم التدخل العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ مستشفيات القطاع سجّلت خلال الساعات الماضية خمس وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً، وفق الوزارة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/ آذار الماضي.