صفارات إنذار تدوي في مدن الاحتلال: إسرائيل تعترض صاروخ أطلق من اليمن

فلسطين اليوم

أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وذلك بعد أن دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.

وقبل يومين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للاحتلال في يافا وعسقلان وميناء حيفا، وذلك بـ3 طائرات مسيرة.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية عملياتها إسناداً لغزّة، موجّهة الضربات لأهداف حيوية في عمق كيان الاحتلال، ولا سيما نحو مطار "بن غوريون"، وتؤكّد أنّ هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على غزة.

ويشن الحوثيون، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، هجمات منتظمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية ضد سفن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما تستهدف مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما تصفه بـ"الرد على حرب الإبادة المستمرة ضد غزة".

والخميس، أكد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، استمرار "عمليات الإسناد" لغزة، مشيراً إلى أن جماعته نفذت هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ وطائرات مسيّرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، منها استهداف مطار اللد (بن غوريون).

وقال الحوثي في خطاب متلفز، إنه "تم الإعلان عن المرحلة الرابعة من عمليات الإسناد التي تعني الاستهداف لسفن أي شركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنقل له البضائع" طالما تمكنت قوات جماعته من استهدافها، لافتاً إلى أن الإعلان عن المرحلة الرابعة "خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة".

وتتعرّض مواقع في اليمن بين الحين والآخر لغارات إسرائيلية، كانت آخرها في 21 يوليو/ تموز الماضي، حين شنّ جيش الاحتلال غارات على ميناء الحُديدة، بزعم استهداف مواقع تابعة لجماعة الحوثيين.