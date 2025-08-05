مهندس صفقة شاليط: تعطيل الصفقة سببها عدم استعداد نتنياهو لإنهاء الحرب

فلسطين اليوم

قال مهندس صفقة شاليط غيرشون باسكين اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، أن مشكلة صفقة إنهاء الحرب على غزة، ليست في حماس، بل في عدم استعداد نتنياهو لإنهاء هذه الحرب.

وأفاد باسكين، أن الحديث عن أن صفقة شاملة تحتاج وقتاً طويلاً هو كذب، وأن الصفقة الشاملة على الطاولة منذ وقت طويل، وتنتظر فقط قراراً سياسياً.

وتابع: المشكلة ليست في حماس، بل في عدم استعداد نتنياهو لإنهاء الحرب، ولو أراد نتنياهو إنهاء الحرب لتمّت الصفقة فورًا.

تأتي تصريحات باسكين، بعد أن أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرّر احتلال قطاع غزة بالكامل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن وزراء تحدثوا إلى نتنياهو قولهم إنه قرّر "توسيع العملية العسكرية" في غزة، وذلك رغم الخلافات مع المؤسّسة الأمنية. وفي محادثاته مع عدد من الوزراء، استخدم رئيس الوزراء عبارة "احتلال القطاع"، وزعم أنه يرغب في احتلال كامل للقطاع "من أجل حسم المعركة ضدّ حماس".