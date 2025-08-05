لعدم توفر الوقود.. الدفاع المدني يعلن توقف 60% من مركباته عن العمل

فلسطين اليوم

أعلنت مديرية الدفاع المدني بغزة اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت المديرية، أن توقف المركبات جاء لعدم إمدادهم بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها.

وبينت المديرية، أنها تمكنت من توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والإغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي المهني.

وقالت المديرية:" نقوم الآن بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، الأمر الذي يضعنا أمام كارثة إنسانية كبيرة."

ووفق وزارة الصحة في القطاع، فإن 18 ألفاً و430 طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 30 يوليو/ تموز 2025.