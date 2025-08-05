حرب الإبادة والتجويع: شهداء ومفقودون في قصف إسرائيلي متواصل

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حربها الإبادة على غزة والتجويع الممنهج، فيما تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة.

فيما ارتقى 6 شهداء بينهم امرأة في هجمات إسرائيلية وسط وجنوبي قطاع غزة

كما ارتفع عدد شهداء القصف على نازحين في خانيونس إلى 5.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الساعات الماضية خمس وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً، وفق الوزارة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/آذار الماضي.

ووفق وزارة الصحة في القطاع، فإن 18 ألفاً و430 طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 30 يوليو/ تموز 2025.

وتكشف قائمة الأسماء الصادرة عن وزارة الصحة أن آلاف الأطفال استشهدواً في أعمار مبكرة جداً، وكثيرون منهم لم يمنحوا من الحياة سوى أيام، بل ساعات أحياناً، قبل أن تفتك بهم صواريخ الجيش الإسرائيلي وقنابله.