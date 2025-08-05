إصابات خلال اقتحام مستعمرين "مقام يوسف" شرق نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب مواطن بحروق، وآخر جرّاء سقوطه من مكان مرتفع، وعدد آخر بحالات اختناق بالغاز السام والمُدمِع، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بحروق، وأخرى نتيجة السقوط من مكان مرتفع، وعدة حالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز، من بينها حالة لمواطن يبلغ من العمر 60 عامًا، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من مركبات الاحتلال العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة عبر حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف، حيث أدّوا طقوسًا تلمودية هناك.