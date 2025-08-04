ماذا قرر رودريغو بشأن مستقبله مع ريال مدريد؟

فلسطين اليوم

يستعد رودريغو مهاجم ريال مدريد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق معتبراً أن الموسم المقبل يمثل فصلا جديدا في مسيرته مع النادي بعد تعطل فكرة رحيله عن النادي بنسبة كبيرة.

ويعود لاعبو ريال مدريد إلى التدريبات اليوم الإثنين حيث تعتبر هذه هي أقصر فترة إعداد لموسم جديد في تاريخ النادي الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" أن رودريغو وجه رسالة هامة إلى ألونسو مفادها أن رغبته الأولى والأخيرة هي الاستمرار في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الجديد.

وأضاف المصدر قائلا إن رودريغو يريد كسب ثقة تشابي ألونسو، إذ يسعى اللاعب إلى إقناع مدربه بأنه سيكون له دور أساسي في خطة الفريق الملكي التي تعول على ثنائي هجومي.

وأتم: "أنه لا يوجد على ريال مدريد أي ضغط بشأن بيع رودريغو خاصة مع تبقي ثلاث سنوات على نهاية عقد اللاعب مع الفريق الملكي، بجانب عدم تلقي اللاعب عروضا جادة حيث يقيم النادي الإسباني سعر رودريغو بـ90 مليون يورو".

ويستعد ريال مدريد لبداية الموسم من خلال فترة التحضير التي تبدأ اليوم ومن المنتظر خوض أولى المباريات ضد أوساسونا يوم 19 أغسطس.