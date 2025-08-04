5 شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال لفرق تأمين المساعدات شمال غزة

فلسطين اليوم

استُشهد 5 مواطنين وأصيب سبعة آخرون، بينهم حالات خطيرة، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، إثر استهداف طيران الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من رجال تأمين المساعدات الإنسانية على دوار التوام شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الهجوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء على الفور، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات وسط أوضاع صحية حرجة.

وفي سياق منفصل، أُعلن استشهاد الشاب محمود جواد علي الدرة، من سكان مخيم البريج وسط القطاع، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام خلال قصف سابق استهدف المنطقة.

كما ارتقى الممرض عدي ناهض القرعان، الذي يعمل في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة، بعد تعرضه لإصابة مباشرة إثر سقوط صناديق مساعدات تم إنزالها جوًا في منطقة الزوايدة، حيث أصابته الصناديق بشكل مباشر أثناء محاولته الإسهام في توزيع المساعدات على المواطنين.

وأكدت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 60,939، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغ عدد المصابين 150,027.

ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مئات الضحايا العالقين تحت الأنقاض، في ظل القصف المتواصل ونقص الإمكانات.