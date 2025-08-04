فلسطين اليوم

تعرضت جدارية نجم برشلونة الإسباني لامين يمال التي رسمها الفنان الشهير "تي في بوي" في حي غراسيا بالمدينة الكتالونية إلى عملية تخريب كاملة.

وكان الفنان "TV Boy" أنجز هذا العمل في ساحة خوانيك بالعاصمة الكتالونية بمناسبة عيد ميلاد نجم برشلونة الشاب الـ18 حيث يظهر في التصميم وهو يحمل حرف "L" على صدره في محاكاة للزي الأيقوني لشخصية البطل الخارق "سوبرمان".

كما حملت الجدارية عبارة بالإنجليزية معناها "عندما تكون الإرادة قوية، تصبح العقبات صغيرة" في إشارة إلى قدرة لامين يامال على تحقيق النجاح في سن صغيرة.

لكن بعد أقل من أسبوع على إنجازها اختفى معظم معالم الرسم الأصلي تحت طلاء أسود وأبيض شوه ملامحها تماما.

وبحسب جريدة "موندو ديبورتيفو" فإن هذه أول جدارية من أعمال "تي في بوي" عن لامين يامال تتعرض للتخريب حيث إنه سبق رسمه العام الماضي إلى جانب نيكو ويليامز ضمن حملة تطالب باحترام اللاعبين الشبان.

وطالبت الحكومة الإسبانية عبر خيسوس مارتين المدير العام لشؤون الإعاقة بتوقيع غرامة تصل إلى 867 ألف جنيه إسترليني على الجناح الشاب مشدداً على أن: "القانون يجب أن يطبق على الجميع".



