الاحتلال يهدم 4 منشآت شمال القدس

فلسطين اليوم

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، أربع منشآت في بلدة الجديرة شمال القدس المحتلة.

ووفق محافظة القدس، فقد هدمت آليات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين، ومتنزها، وكوخا، وأسوارًا، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، ضمن سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على عدد من الصحفيين، وأطلقت تجاههم قنابل الصوت، بالقرب من الجديرة، فيما اندلع حريق في أراضي بلدة رافات المجاورة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت.