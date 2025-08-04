فلسطين اليوم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأكد ليفربول في بيان رسمي انضمام ويل رايت المهاجم البالغ من العمر 17 عاماً إلى الفريق في صفقة انتقال دائمة من سالفورد سيتي.

وكان الظهور الأول لرايت في نوفمبر 2024 في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد فريق ولفرهامبتون تحت 21 عاماً.

وارتبط رايت بانتقال محتمل إلى آرسنال الذي قدم عرضا يقارب 250 ألف جنيه إسترليني إلى جانب حوافز كبيرة.

لكن رغبة ويل رايت في الانتقال لليفربول حسمت الصفقة وسبق وأشارت تقارير إلى أن عرض النادي لم يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني.

ولم يعلن ليفربول عن التفاصيل المالية للتعاقد ولا مدة العقد لكن سينضم اللاعب الشاب إلى فريق تحت 21 عاما.