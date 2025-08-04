تفاصيل محاولة انتحار مُسعفة إسرائيلية خدمت في غزة

فلسطين اليوم

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2024، عن تفاصيل محاولة انتحار مسعفة إسرائيلية خدمت في قطاع غزة، من بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت القناة العبرية: "إن مسعفة قتالية، خدمت أكثر من 200 يوم في الاحتياط، حاولت الأسبوع الماضي الانتحار في منزلها، بعد أن قالت إن (الدولة تخلت عنها)".

وأضافت، أن المسعفة تركت رسالة وداع بخط يدها، جاء فيها: "أطلب السماح من كل من أحبني، على أنني أنهيت حياتي، كان الألم لا يُحتمل، حاولت كل ما بوسعي لأستمر، لكن لم تكن لدي القوة. شكراً لكل من حاول مساعدتي، أنتم لم تفشلوا، ولم يكن هناك ما يمكن فعله لمنع ما حدث، لا تلوموا أنفسكم على ما فعلت".

يشار إلى ارتفاع وتيرة الانتحار في صفوف جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصيبوا بضغوط واضطرابات نفسية بسبب الحرب على قطاع غزة المستمرة لأكثر من 22 شهراً.