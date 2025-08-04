94 شهيداً و439 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، عن وصول 94 شهيداً بيهم "4 انتشال" و439 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,440 شهيدًا و37,986 إصابة، متابعة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 29 شهيدًا و300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,516 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة".

كما بينت وزارة الصحة أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين، وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة