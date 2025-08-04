المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

فلسطين اليوم

بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري ويتكون من 300 عضو منهم 200 بطريق الانتخاب المباشر و100 يعينهم رئيس الجمهورية.

يتنافس على المقاعد الفردية بالمجلس 428 مرشحا منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزا انتخابيا داخل مصر تحت إشراف قضائي إلا أن بعض المراقبين لا يتوقعون إقبالا كبيرا من الناخبين نظرا للدور الاستشاري للمجلس في الحياة النيابية.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين 500 جنيه (نحو 10 دولارات) كما أطلقت الهيئة حملة توعية لحث الناخبين على التصويت.

وكان المصريون بالخارج أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة يومي الأول والثاني من أغسطس آب.

ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس/ آب على أن تجرى جولة الإعادة إن وجدت يومي 25 و26 أغسطس / آب في الخارج ويومي 27 و28 من الشهر ذاته في الداخل.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.