بالأسماء : الاحتلال يطلق سراح 9 أسرى تم اعتقالهم من غزة

فلسطين اليوم

استقبل مستشفى شهداء الأقصى اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 تسعة أسرى محررين من سجون الاحتلال، بعد فترات اعتقال متفاوتة. والأسرى هم:

1.أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عامًا) – رفح – سجن ستي مان

2.محمد عليان رمضان شباري (56 عامًا) – بيت حانون – سجن ستي مان

3.محمد عطا الله حسن النجار (38 عامًا) – جباليا – سجن ستي مان

4.محمد محمد رمضان أبو بنات (40 عامًا) – بيت لاهيا – سجن ستي مان

5.علي يوسف مصطفى جابر (33 عامًا) – بيت لاهيا – سجن ستي مان

6.محمد محمود سعيد يوسف (42 عامًا) – رفح – سجن ستي مان

7.رامي جهاد محمد الحناوي (31 عامًا) – جباليا – سجن ستي مان

8.نافذ نافذ محمد العجلة (61 عامًا) – الشجاعية – سجن النقب

9.وسام جميل محمد أبو عرار (23 عامًا) – رفح – سجن ستي مان