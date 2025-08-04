الاحتلال يصدر قراراً بهدم منزل في سلوان

فلسطين اليوم

أصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 ، قراراً بهدم منزل مواطن مقدسي، في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا بهدم منزل المواطن محمد عمر سمرين في بلدة سلوان، بعد أن سلمته أمر هدم قبل أسبوع، بمهلة 21 يومًا لتنفيذه.

وأضافت، أن المنزل مكوّن من غرفتين، وكان قد تم تغريمه بمبلغ 24 ألف شيقل، رغم محاولات استمرت سنوات لاستصدار رخصة بناء.