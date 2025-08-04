إحصائية بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات

فلسطين اليوم

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025 ، إحصائية بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

وبينت ان إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 8 أيام بلغ 674 شاحنة فقط، من أصل نحو 4,800 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال نفس الفترة، أي بمتوسط لا يتجاوز 84 شاحنة يومياً.

ونُذكّر أن قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً من المساعدات والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية.