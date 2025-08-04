المركز الفلسطيني : الاحتلال يواصل اعتقال 24 طبيبًا من غزة وسط ظروف قاسية

فلسطين اليوم

أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى 4 اغسطس 2025 ان الاحتلال يواصل اعتقال 24 طبيبًا من غزة وسط ظروف قاسية

وبين المركز ان الاحتلال اعتقل أكثر من 400 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، أُفرج عن معظمهم لاحقًا دون تهم ، معتبراً ان تقارير حقوقية تؤكد تعرّض المعتقلين الطبيين لتعذيب شديد وإهانات نفسية ممنهجة

وبين ان استهداف الطواقم الطبية انتهاك لاتفاقيات جنيف ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأطلق المركز الفلسطيني الى اطلاق دعوات دولية للإفراج عن الأطباء المعتقلين ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته ضد القطاع الصحي في غزة.