الصحة : من المقرر إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 ، انه من المقرر وعبر منظمة الصحة العالمية WHO ، إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية الى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وقالت ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى .