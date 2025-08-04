الضمير: 54 مفقودا لم تكشف قوات الاحتلال عن مصيرهم قرب مراكز توزيع المساعدات

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة الضمير اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 عن ارتفاع في حالات الإبلاغ عن مفقودين عند مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة ، مشيرةً الى وجود 54 مفقودا قرب مراكز توزيع المساعدات لم تكشف قوات الاحتلال عن مصيرهم.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية ان قوات الاحتلال لا تسمح بانتشال جثامين المستهدفين قرب مراكز توزيع المساعدات ، مبينةً ان عدم وجود آلية أمنة لتوزيع المساعدات سيرفع عدد المفقودين جراء استهداف منتظري المساعدات

وتابعت : وثقنا عمليات اعتقال استهدفت منتظري المساعدات بينهم أطفال .

وبينت ان تكدس الجثامين قرب مراكز توزيع المساعدات يدفع الاحتلال لتجريفها دون السماح بالوصول لها