أسماء 14 شهيداً من طالبي المساعدات ارتقوا بالأمس في منطقة زيكيم

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025 قائمة بأسماء شهداء طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال القطاع ن وفيما يلي قائمة باسما من تم التعرف عليهم :

1. محمد حاتم رشيد

2. ⁠زياد طارق أبو مراد

3. ⁠محمد إبراهيم قاسم

4. ⁠مسعود الزعيم

5. ⁠حمزة سعيد حمدية

6. ⁠جودة منير أبو نصر

7. ⁠طاهر عصام عبد العال

8. ⁠لؤي حافظ نصر

9. ⁠مؤمن عبدالمجيد

10. ⁠خالد محمد موسى شبات

11. إسماعيل عبد الرحيم أحمد

12. أمجد محمد الكحلوت

13. أشرف أبو مطر

14. ⁠سعد القاعود