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أسماء 14 شهيداً من طالبي المساعدات ارتقوا بالأمس في منطقة زيكيم
نشرت وزارة الصحة اليوم الاثنين 4 اغسطس 2025 قائمة بأسماء شهداء طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال القطاع ن وفيما يلي قائمة باسما من تم التعرف عليهم :
1. محمد حاتم رشيد
2. زياد طارق أبو مراد
3. محمد إبراهيم قاسم
4. مسعود الزعيم
5. حمزة سعيد حمدية
6. جودة منير أبو نصر
7. طاهر عصام عبد العال
8. لؤي حافظ نصر
9. مؤمن عبدالمجيد
10. خالد محمد موسى شبات
11. إسماعيل عبد الرحيم أحمد
12. أمجد محمد الكحلوت
13. أشرف أبو مطر
14. سعد القاعود