استشهاد يوسف العامر أحد المقاومين في جنين بعد قصف الاحتلال بركساً بقذائف الأنيرجا ومحاصرته

فلسطين اليوم

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، بركساً في بلدة قباطية جنوب جنين، واستهدفته بقنابل الأنيرجا.

وقالت وزارة الصحة انه تم التبليغ من الهيئة العامة للشؤون باستشهاد الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاما) قرب بلدة قباطية جنوب جنين

وأشارت مصادر محلية ان العامر هو احد المقاومين من مخيم جنين، كانت قوات الاحتلال قد حاصرته داخل البركسات في بلدة قباطية جنوب جنين، واستهدفته بقنابل الأنيرجا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وحاصرت البركس الذي يتحصن داخله أحد المقاومين، وسط اندلاع اشتباك مسلح، واستهدفته بالصواريخ المحمولة على الكتف "أنيرجا".

وذكرت المصادر أن النيران اشتعلت بالبركس جراء قصفه، دون معرفة مصير من بداخله.

ولاحقا دفع جيش الاحتلال بجرافة عسكرية كبيرة الى المكان المحاصر في البلدة.