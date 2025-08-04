668 يوماً على حرب الإبادة في غزة .. شهداء في دير البلح وضحايا المساعدات يتساقطون بالعشرات

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 ، والتي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة يومها الـ668 ، في ظل تساقط مزيداً من الشهداء والإصابات نتيجة قتل الإحتلال المتعمد للمواطنين عند مصائد الموت " او ما يطلق عليها بنقاط المساعدات في نتساريم وسط القطاع وزيكيم شمالها وموراج جنوب القطاع ، اضافة الى مواصلة قصف المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع .

حيث قصفت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلاً لعائلة ابو موسى في دير البلح 'حكر الجامع" وسط قطاع غزة مما أدى لارتقاء 3 شهداء بينهم مسن وطفل .

وأفاد مراسلنا صباح اليوم الى إصابة عدد من المواطنين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال وسط قطاع غزّة.

وكانت الطواقم الطبية أعلنت الليلة الماضية عن تمكنها من انتشال 13 شهيد و 116 إصابة من منتظرين المساعدات شمال القطاع .

وشنت طائرات الاحتلال غارات شرق حي التفاح شرق مدينة غزة ، مما أدى لتدمير عدد من المنازل .

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 60,839 شهيدًا 149,588 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,350 شهيدًا و 37,547 إصابة.

وبينت وزارة الصحة خلال تقرير اليومي الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,487 شهيدًا وأكثر من 10,578 إصابة.

سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة و سوء التغذية، جميعهم من البالغين ، مما يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.