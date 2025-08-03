شهيدة وإصابات في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن القصف استهدف منزلا في مخيم 2 بالنصيرات، وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 60,839 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 149,588 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.