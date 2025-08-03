إصابة طفلتين شقيقتين برصاص الاحتلال في مدينة جنين

فلسطين اليوم

أصيبت طفلتان شقيقتان ، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلتين تبلغان من العمر (12، و16 عاما)، برصاص الاحتلال الحي في القدم في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وجرى نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفلتين أثناء توجههما إلى منزلهما الكائن في منطقة الجابريات، حيث تواصل استهداف من يحاولون الرجوع إلى أماكن سكناهم في تلك المنطقة، لتفقد مقتنياتهم، ما يسفر- بالعادة- عن وقوع اصابات بين صفوف المواطنين.

ويتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، مخلّفا 44 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين، وسط تدمير عشرات المنازل والممتلكات والبنية التحتية.