إصابات عقب اقتحام الاحتلال وسط الخليل

فلسطين اليوم

أُصيب شاب بالرصاص وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوّار الصحة وسط المدينة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ وجرى نقله الى مستشفى الخليل الحكومي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق وتم اسعافهم ميدانيًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال وسط بلدة يطا جنوب الخليل، دون أن تُسجَّل أي مواجهات أو اعتقالات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.