غضب أممي إزاء استمرار استهداف المسعفين وعمال الطوارئ في غزة

فلسطين اليوم

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته البالغة وغضبه الشديد إزاء استمرار مقتل العاملين في مجال الطوارئ والإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقال المكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن الجيش الإسرائيلي استهدف، يوم 3 آب/أغسطس، منشأة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية حتى تاريخه بلغت49 شهيدًا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، و136 شهيدًا من عناصر الدفاع المدني، ممن قضوا أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية في ظروف بالغة الخطورة.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الأفراد يواصلون بذل الجهود المنقذة للحياة، وهم يعلمون تمامًا أنهم يعرضون حياتهم للخطر"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع حوادث استهداف المدنيين، لا سيما العاملين في مجال الإغاثة والطوارئ.

وأكد المكتب أن تعمد استهداف عمال الإغاثة قد يُشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.