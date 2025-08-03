سيدني.. عشرات الألاف يتظاهرون ضد التجويع "الإسرائيلي" بغزة

فلسطين اليوم

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية، الأحد، في مسيرة ضخمة للاحتجاج على جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" أن المتظاهرين التقوا على جسر ميناء سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، ونظموا احتجاجهم رغم هطول الأمطار.

ودعا المتظاهرون الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشددين على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

ونقلت الإذاعة الأسترالية عن أحد المشاركين في المظاهرة، قوله إنه متأثر كثيرا من مشاهد الأطفال الجوعى القادمة من غزة بفعل التجويع الإسرائيلي، انطلاقا من كونه أبا يشفق على ولده.

من جانبها، أشارت ممرضة مشاركة في المظاهرة، إلى مقتل زملاء لها في المهنة قتلوا بفعل القصف الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة تحييد المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا القطاع عن جميع أشكال الصراع.

بدورها، ذكرت شرطة سيدني أن عدد المشاركين في المظاهرة يقدر بنحو 90 ألف متظاهر.

وتأتي المظاهرة، في ظل جريمة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بالتزامن مع ارتكابها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 175 فلسطينيا بينهم 93 طفلا.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.