الصحة العالمية: بقاء الناس على قيد الحياة بغزة يعتمد على تدفق المساعدات

فلسطين اليوم- وكالات

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مواصلة تدفق المساعدات الصحية إلى قطاع غزة وزيادتها، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق.

وأوضح غيبرسون في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، أن أرواح الناس في غزة وبقاءهم على قيد الحياة، يعتمدان على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلّمت 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة منذ الأول من آب/ أغسطس الجاري، بما في ذلك الأدوية الأساسية وغيرها من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أن هذه الإمدادات ستُسلّم إلى المراكز الصحية والمستشفيات.