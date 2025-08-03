منسقة الشؤون الإنسانية في أوكسفام: في غزة الآلاف يتضورون جوعاً حتى الموت

فلسطين اليوم- غزة

حذرت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام، في تصريحات لقناة الجزيرة، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص يتضورون جوعًا حتى الموت بسبب نقص الغذاء والمساعدات الطبية.

وأكدت أن عددًا كبيرًا من السكان يموتون نتيجة الأمراض التي لم يتمكنوا من علاجها بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى القطاع.

وأوضحت أن هذا الوضع يمثل إبادة جماعية بحق سكان غزة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.