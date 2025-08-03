الصحة بغزة تصدر حصيلة جديدة لشهداء العدوان المستمر على القطاع

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 119 شهيدًا، بينهم 15 تم انتشالهم حديثًا، إضافة إلى 866 إصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكد التقرير أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني وفي الطرقات، حيث تواجه فرق الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إليهم حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 60,839 شهيدًا، مع تسجيل 149,588 إصابة. وقد أضيف إلى هذه الإحصائية التراكمية 290 شهيدًا جرى استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 9,350 مع أكثر من 37,547 إصابة.

وفي سياق منفصل، ضمن شهداء ما يُعرف بـ"لقمة العيش"، استقبلت المستشفيات خلال اليوم الماضي 65 شهيدًا و511 جريحًا، ليصل إجمالي الشهداء ضمن هذه الفئة إلى 1,487 وأكثر من 10,578 إصابة.