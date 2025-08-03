سيناتور أمريكي: لا تسامح مع مجاعة غزة ونتنياهو يعرّض اليهود للخطر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي برايان شاتز، اليوم الأحد، إن الخلافات السياسية لا تبرر الصمت أمام المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكداً: "نختلف حول كثير من قضايا السياسة الخارجية، لكن لا تسامح مع مجاعة غزة".

وانتقد شاتز خلط بعض الجهات بين معارضة سياسات "إسرائيل" ومعارضة وجودها، واصفاً ذلك بـ"الاستراتيجية السخيفة". كما حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تزايد الشعور بعدم الأمان لدى اليهود في أنحاء العالم قائلاً: "نتنياهو يجعل الإسرائيليين واليهود غير آمنين حول العالم".

وتأتي تصريحاته في وقت تُواصل فيه "إسرائيل"، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وسط حصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات.