هيئة علماء فلسطين تدعو لتصعيد شعبي واسع ضد العدوان على غزة

فلسطين اليوم- غزة

دعت هيئة علماء فلسطين الأمة العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى التفاعل الميداني مع دعوات التصعيد الشعبي لمناهضة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها قطاع غزة.

وطالبت الهيئة بتنظيم احتجاجات واعتصامات أمام السفارات "الإسرائيلية" وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، بدءًا من اليوم، والاستمرار بها حتى وقف العدوان ورفع المجاعة عن سكان القطاع.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، معتبرة أن شرطة الاحتلال أصبحت راعيًا لاقتحامات المتدينين الصهاينة، مؤكدة أن الهدف من هذه الاقتحامات هو تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وإعادة تعريف المقتحمين بوصفهم حجاجًا.

ودعت الهيئة إلى أوسع تفاعل شعبي وإعلامي وعلمي مع معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، لا سيما في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" التي تصادف اليوم الأحد 3 أغسطس.

وشددت الهيئة على أن المسجد الأقصى ليس مجرد شأن فلسطيني، بل معركة وجود إسلامي، وأن أي تهاون في الدفاع عنه يعد تخليًا عن أمانة الأمة ومسؤولياتها الدينية والتاريخية.