الاحتلال يعتقل ثلاثة من حراس المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى المبارك، حسبما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

ووفقاً لوزارة الأوقاف، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من حراس المسجد، وهم: محمد طينة، محمد بدران، وأحمد أبو عليا.

وجاءت هذه الاعتقالات في ظل اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى من قبل مستوطنين وأعضاء كنيست إسرائيليين، بينهم المتطرف بن ايتمار بن غفير،الذين نفذوا طقوساً وصلوات تلمودية، في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل"، وسط تضييقات فرضتها قوات الاحتلال على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.