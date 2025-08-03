حركة الجهاد تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتعتبره تمهيدًا لتدميره

فلسطين اليوم- غزة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة الاقتحام الذي قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من ألفي مستوطن، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذا الاقتحام والصلاة التلمودية داخل الحرم الشريف يمثلان تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات على المسجد الأقصى، ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على القدس ومقدساتها، وتهويدها تمهيدًا لتدمير المسجد.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ونددت بالصمت العربي والإسلامي تجاه هذه الجرائم، داعية الشعوب العربية والإسلامية للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الاحتلال والتصدي لخطره الذي يمتد إلى الأمة بأسرها.