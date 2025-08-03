صحفي "اسرائيلي" يحذر من تآكل الجيش ويطالب باتخاذ قرارات عاجلة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال آفي أشكنازي في المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" إن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات عاجلة، مشيراً إلى أن تآكل الجيش أصبح عاملاً خطيراً يجب أخذه بعين الاعتبار. وأضاف أن هذه القرارات ستكون مؤلمة لكنها ضرورية.

وقال اشكنازي: "نحن الآن في وضع يتطلب اتخاذ قرارات بأسرع وقت ممكن، لأن تآكل الجيش هو عامل يجب أخذه في الحسبان. يجب اتخاذ قرارات مؤلمة".



وأضاف: "طوال عملية عربات غدعون، في عدة مفترقات، قال الجيش للقيادة السياسية "الوقت حان لإجراء صفقة"، ولكن القيادة السياسية تجاهلت ذلك ووصلنا إلى الوضع الذي لم نتمكن فيه من إتمام الصفقة، بل تلقينا حملة التجويع".