انتشال جثامين 5 شهداء بقصف الاحتلال في الشجاعية شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

تمكنت فرق الإنقاذ بعد ظهر اليوم الأحد من انتشال جثامين خمسة شهداء سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 44 مواطناً منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال، بينهم 22 كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال "الاسرائيلي" مجازر جماعية في قطاع غزة تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

وقد أسفرت هذه المجازر عن أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إلى جانب مجاعة خلفت العديد من الضحايا.