د. البرش: إشغال المستشفيات بغزة يتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل كارثي

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن المستشفيات في القطاع تواجه أزمة صحية غير مسبوقة، حيث لم تعد غرف العمليات والأقسام قادرة على استيعاب العدد المتزايد من المرضى والجرحى.

وأشار البرش إلى أن نسب إشغال الأسرة في المستشفيات الرئيسية بلغت مستويات قياسية، حيث تجاوزت طاقة الاستيعاب بكثير، إذ بلغت 240% في مستشفى الشفاء، و210% في مستشفى الرنتيسي، و180% في مستشفى ناصر، و300% في المستشفى الأهلي العربي.

وقال البرش: "لم يعد هناك مكان شاغر، والأطباء يضطرون للجلوس على الأرض بينما يُعالج المرضى على البلاط، والممرات تحولت إلى أسرّة للألم والمعاناة".

وحذر من أن هذا الوضع لا يمثل مجرد كارثة صحية، بل "جريمة بحق الإنسانية"، مشددًا على أن ترك المستشفيات تنهار يعني التواطؤ في موت الأبرياء.

وحذرت وزارة الصحة والمؤسسات الإنسانية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ النظام الصحي في غزة وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تواجه ضغوطًا هائلة في ظل استمرار الأزمة.