تصاعد حالات انتحار جنود الاحتلال بسبب صدمات المعارك بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد أن تحقيقات أجراها جيش الاحتلال أظهرت أن حالات الانتحار في صفوف الجنود تعود إلى تجارب صادمة واجهوها خلال القتال، بما في ذلك مشاهد قاسية وفقدان زملائهم في المعارك، وعدم قدرتهم النفسية على تحمل الأحداث.

ووفق التقرير، انتحر 16 جنديًا منذ بداية عام 2025، ما يثير قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية من تفاقم الظاهرة.

وأشار التقرير إلى وجود خشية حقيقية في صفوف الجيش من ازدياد أعداد الجنود الذين قد يقدمون على الانتحار نتيجة الضغوط النفسية والاضطرابات المرتبطة بساحات القتال.