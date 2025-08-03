عاموس يدلين: "إسرائيل" تقترب من هزيمة استراتيجية عميقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نقلت القناة 12 العبرية اليوم الأحد عن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، تحذيره من أن "إسرائيل" باتت تقترب من "هزيمة استراتيجية عميقة"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال يدلين إن "المخطوفين لم يعودوا من غزة، والشرعية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها"، في إشارة إلى تآكل الدعم الدولي واحتدام الأزمة الداخلية، ما يعكس فشلًا متراكماً في تحقيق أهداف الحرب.