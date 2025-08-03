الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع دخول 22 ألف شاحنة مساعدات متكدسة على معابر غزة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل هندسة التجويع والحصار والفوضى ويمنع دخول 22,000 شاحنة مساعدات متكدسة على معابر قطاع غزة.

وشدد على أن هناك أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة حالياً عند بوابات معابر قطاع غزة، غالبيتها تابعة لمنظمات أممية ودولية وجهات متعددة، ويمنع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخالها عمداً ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع والحصار والفوضى"، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات استمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وحمل، الاحتلال "الإسرائيلي" ومعه الدول المنخرطة بالصمت أو التواطؤ المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، وعن النتائج الكارثية المترتبة على حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وطالب، بإدخال فوري وآمن ودائم لكافة الشاحنات المحتجزة، وفتح المعابر دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة قبل فوات الأوان.